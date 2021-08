"Het lijkt wel een sprookje": Brasschaatse slaagt erin een ree en een vos samen vast te leggen op foto

Dat veel mensen twijfelen aan de echtheid van haar foto vindt ze jammer. "Tja, er zijn mensen die niet zoveel in de natuur komen, die niet alles opmerken... Niet alle mensen hebben daar feeling voor. Ik ben een echte dierenliefhebber en ik observeer ze heel graag. Er zitten veel vogels in mijn tuin, soms komt er ook een haas of een eekhoorn. Dat is zo plezant om die dieren te bestuderen. Die foto is echt toeval, mensen hoeven er niks achter te zoeken. Ze moeten misschien ook eens in de natuur gaan wandelen 's avonds laat, maar dan zitten ze meestal voor de tv."

Ze hoopt dan ook daar haar foto's wel iets teweeg brengen: "Ik ben blij dat ik dit in België kan vinden en niet alleen in Afrika. Ik hoop dat ze de natuur hier nog voor een groot gedeelte gaan sparen, want het is echt nodig voor de dieren."