Rihanna mag zichzelf miljardair noemen (en dat komt niet door haar muziek)

Hoewel Rihanna wereldberoemd werd door haar muziek, is dat niet waar het leeuwendeel van haar vermogen vandaan komt. Zowat 1,4 miljard dollar of bijna 1,2 miljard euro heeft ze te danken aan het succes van Fenty Beauty, een cosmeticamerk dat ze in 2017 samen met het luxehuis LVMH lanceerde.

Fenty Beauty trok meteen de kaart van diversiteit met make-up in meer dan 50 huidtinten. Dat legde haar en LVMH geen windeieren want in het eerste kalenderjaar rijfden ze al 550 miljoen dollar of ruim 464 miljoen euro aan inkomsten binnen.