Schild van vetstoffen beschermt killer-cellen tegen hun eigen wapens maar ook sommige kankers gebruiken het

Op zijn minst sommige kankercellen passen die verdediging eveneens toe om zich te beschermen tegen aanvallen van natural killer-cellen en mogelijk ook van cytotoxische T-cellen, andere immuuncellen die eveneens lipiden gebruiken om zich te beschermen.

Li ontdekte dat cellen van een agressieve borstkanker waarvan geweten is dat hij ongevoelig is voor natural killer-cellen, hun membranen versterken tijdens een aanval. Die versterking is essentieel om de kankercellen te beschermen, zo stelde Li vast, aangezien de kankercellen kwetsbaar werden toen hij een verbinding toediende die het opeenpakken van de lipiden in het membraan verstoort.

"We weten nog niet of dit een algemeen mechanisme is waarmee kankercellen weerstaan aan natural killer-cellen", zei Li. "Als het inderdaad algemeen is, kunnen we beginnen te denken aan therapieën die het celmembraan van de tumor verstoren en de tumor vatbaarder maken voor aanvallen van het immuunsysteem."

"Het werk van Li heeft ons geholpen om beter te begrijpen hoe natural killer-cellen doden, en nu kunnen we ideeën bedenken om die strategieën te gebruiken voor therapieën", zei Orange.

De studie van Orange en Li is gepubliceerd in PLoS Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Columbia University Irving Medical Center.