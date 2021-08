Hevige regen zet straten in Meise opnieuw blank, gemeentelijk rampenplan afgekondigd

In Meise en Grimbergen staan opnieuw heel wat straten onder water na hevige regen. In Meise is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Na de vorige wateroverlast van een paar weken geleden zijn de velden nog steeds verzadigd. Daardoor stroomt het water nu naar de huizen in de buurt. Inwoner Stefan Vangrunderbeek zag zijn straat op een uur tijd veranderen in een rivier. "De straten en de velden zijn gewoon één watervlakte. Onwaarschijnlijk."