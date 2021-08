Toekomstig natuurgebied Elerweerd pakt verdroging en wateroverlast tegelijk aan

De landbouwers verliezen door de hele operatie 160 hectare landbouwgrond. Maar om dat verlies te compenseren is er destijds afgesproken dat er een kilometerslang irrigatienetwerk komt om 550 hectare landbouwgrond in de buurt van water te voorzien. Het water komt uit de voormalige grindplas Meerheuvel en zal via een ondergrondse leiding van 8 kilometer lang jaarlijks zo'n 100.000 kubieke meter water kunnen leveren voor het beregenen van velden. De landbouwers in het gebied beschikken daarvoor over 40 afnamepunten.