Wit-Russische atlete Timanovskaja vertrokken naar Wenen in plaats van naar Warschau

Timanovskaja is sinds zondag een bekend gezicht, niet alleen in de sportwereld, maar ook en vooral als het zoveelste slachtoffer van de repressie in Wit-Rusland. De 24-jarige sprintster was zondag uit het olympisch team van haar land gezet, nadat ze kritiek had geuit op haar coaches. Ze werd naar de luchthaven gebracht om naar haar land terug te keren, maar ze weigerde op het vliegtuig te stappen omdat ze vreesde dat ze meteen bij aankomst gestraft zou worden. Het hoofd van het nationale olympische comité van Wit-Rusland is de zoon van president Loekasjenko.