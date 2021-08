Turkse vrouwenorganisaties voeren actie na opnieuw een gewelddadige moord op jonge vrouw

In verschillende Turkse steden zijn vrouwen op straat gekomen tegen femicide, vrouwenmoord. De aanleiding was de moord op een studente door een man die ze in een laatste telefoongesprek een "goede vriend" noemde. Femicide is een ware plaag in Turkije: volgens vrouwenorganisaties zouden er vorig jaar meer dan 300 vrouwen in het land vermoord zijn door een mannelijke partner of ex-partner.