Volledig gevaccineerd en toch in quarantaine: "Dit gaat eerder over de brexit dan over de gezondheid van mensen"

In tegenstelling tot België erkennen Spanje, Portugal en Italië de vaccins uit het Verenigd Koninkrijk wel. “Daar zien ze in dat toerisme enorm belangrijk is. Sinds juli vorig jaar zijn mijn schoonouders niet meer naar hier kunnen komen en wij niet naar daar. Die mensen worden er niet jonger op en mijn kinderen hebben hun grootouders al meer dan een jaar niet gezien. We hopen dat het ergens in september kan, maar in het schooljaar is dat niet ideaal.”