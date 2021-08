Vrachtwagen met aardappelen gekanteld op de E403, weg richting Brugge is vrijgemaakt

Het ongeval gebeurde op de E403 in lichtervelde, 1 kilometer voor de afrit in Torhout en dat in de richting van Doornik. Maar ook in de rijrichting van Brugge was er hinder, omdat een deel van de lading ook daar terechtgekomen was. Ondertussen is de weg in de richting van Brugge vrijgemaakt.

Om de aardappelen op te ruimen heeft de politie enkele tractoren door de file geleid. De bestuurder van de vrachtwagen is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is wel niet in levensgevaar.