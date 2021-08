Werken zullen voor grote verkeershinder zorgen op de Expresweg in Brugge

Sinds vanmorgen is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opnieuw beginnen werken aan de Expresweg (N31) in Brugge. Deze keer wordt het wegdek ter hoogte van de tunnel onder de Koningin Astridlaan vernieuwd en dat in de richting van de kust. Het verkeer uit beide richtingen moet daar over 1 rijstrook en dat kan voor veel verkeershinder zorgen.