Mama's, papa's én kinderen supporteren voor hun Belgian Cats, maar het heeft niet mogen zijn

In de cafetaria van het zwembad van Ieper hadden supporters, vrienden en familieleden van de Belgian Cats zich verzameld om samen de match te volgen. Zo ook de mama van speelster Emma Meesseman uit Ieper. "Mijn tikker sloeg echt op hol", zegt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar nu blijf ik achter met een triestig gevoel. Verliezen met één punt, dat is toch niet te geloven?"

"We wisten op voorhand dat het een moeilijke match ging zijn en dat we er echt voor moesten vechten. Het zat er echt in, daarom vind ik het nu zo spijtig. Echt jammer. Ik denk dat de speelsters zelf ook ontgoocheld zijn en dat dat nog een tijdje zal duren. Want wanneer geraak je nog eens op de Olympische Spelen? Het was voor sommigen nu of nooit, denk ik."