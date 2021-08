West-Vlaming die in Frankrijk woont, krijgt morgen al zijn derde coronavaccin

Vorige week maandag kreeg Peter Bruneel een mail dat hij voor de derde keer om een coronavaccin mocht komen. De man woont en werkt in de buurt van Troyes in Frankrijk. "Ik was zelf verwonderd", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar ik heb me wel onmiddellijk aangemeld. Het wordt hier sterk aangeraden om een derde prik te zetten, dus waarom niet?"

Heel wat Fransen weigeren hun eerste en hun tweede prik. "Maar vanaf 1 september moet je ingeënt zijn als je in de horeca werkt", zegt hij. "Ik hoop dat de controles rap starten, want die werden al een paar keer uitgesteld. Het zou het gewoon voor iedereen gemakkelijker maken, omdat je dan duidelijk weet dat iedereen in orde is met zijn vaccin. En dan kunnen we weer genieten zoals voorheen."

Luister hier hoe de West-Vlaamse Peter Bruneel omgaat met de coronacrisis in Frankrijk: