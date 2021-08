11 arrestaties in de racismezaak rond Engelse voetbalspelers

De spanning in de slotminuten van het Europees Kampioenschap voetbal in het Wembley-stadion in Londen was te snijden toen Engeland en Italië met strafschoppen de wedstrijd moesten beslechten. Drie Engelsen misten hun penalty: Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, toevallig drie zwarte spelers. Engeland verloor en meteen na de nederlaag kregen de onfortuinlijke spelers een hele hoop modder over zich heen in berichten op sociale media.