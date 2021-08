BEKIJK - 15-jarige Anna Verheyen draait eigen film "Bittersweet sixteen" in Antwerpen

In de KDG Hogeschool campus Zuid in Antwerpen en in de Antwerp International School wordt vandaag gefilmd door Anna Verheyen. Ze is nog maar 15 jaar, maar schreef het scenario voor haar film "Bittersweet sixteen". Samen met haar ouders Jan en Lien, het bekende regisseurskoppel, draait ze deze zomer volop in Antwerpen. "Het is gewoon een prachtige stad", vertelt Anna aan Radio 2 Antwerpen.