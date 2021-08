4 nieuwe stekjesplekjes in Brugge: "Ruil jouw plantenstekje voor een ander"

Planten worden steeds populairder en dat weten ze ook in Sint-Pieters bij Brugge. Sinds vandaag zijn daar 4 ruilkasten te vinden waar stekjes gewisseld kunnen worden. Dat kunnen zaadjes zijn, maar ook kamerplantjes of moestuinplantjes. Op die manier kan iedereen zijn plantenoverschotten kwijt of zijn collectie groen uitbreiden. Ieder kastje heeft een peter of een meter uit de buurt. Die zorgt ervoor dat alles goed verloopt zodat de stekjesplekjes proper blijven. De kastjes zijn een project van de socialistische vrouwenbeweging VIVA-SVV, Curieus en het platform Sint-Pieters Deelt.

Volgens Truus Barremaecker zijn ze een meerwaarde voor de buurten: "Mensen worden echt vrolijk van een grote jungle thuis. Via deze stekjesplekjes kunnen ze hun plantenverzameling extra uitbreiden. We hebben al gemerkt dat de stekjes de mensen doen glunderen." Maar de stekjesplek zorgen voor meer dan groene vingers thuis. "De plantenkasten zorgen ook voor een gevoel van samenhorigheid. Het brengt de inwoners uit de buurt samen", zegt Barremaecker nog.

De kasten zijn te vinden op 4 locaties in Sint-Pieters: aan buurtcentrum Den Heerd, bewonerswerkingen ’t Meulentje en De Wissel, en aan de volkstuintjes in de Sint-Pietersmolenwijk. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Sint-Pieters Deelt.