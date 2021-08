Aantal vragen om hulp bij verslaving in Antwerpen fel gestegen: "Corona deed mensen naar roesmiddelen grijpen maar ook nadenken"

Kristof Bryssinck, teamleider bij Adviespunt Verslaving Antwerpen, spreekt van een opmerkelijke stijging op Radio 2 Antwerpen. "Wij hebben eerst de cijfers van 2020 vergeleken met die van 2019. Toen zagen we ook al een stijging. Nu we de cijfers van 2021 vergelijken met die van 2020 zien we al een stijging van 40 procent. Dat is toch echt aanzienlijk."

In de aard van de verslavingen zit weinig verandering. "Alcohol blijft onbetwist op plaats nummer één. Cocaïne en cannabis zitten zo altijd wat op een gedeelde tweede plaats."