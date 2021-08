Niet één maar twee festivals op Middenvijver in Antwerpen begin september

Zowel Ampere Open Air als Fire Is Gold zouden het laatste weekend van augustus plaatsvinden op de Middenvijver op Linkeroever in Antwerpen. Ze zullen nu uiteindelijk allebei verschuiven naar het eerste weekend van september. Er mogen 10.000 bezoekers binnen als ze kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, onlangs hersteld zijn van COVID-19 of een recente negatieve test hebben afgelegd.