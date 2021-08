BEKIJK: Hasseltse hockeyclub gaat uit haar dak bij Olympisch goud Red Lions

"Dit is een dag waar iedereen in de club naartoe geleefd heeft", reageert voorzitter Raf Mommen na een zeer spannende Olympische finale. "Dat zie je ook aan de opkomst. We hebben dit evenement twee dagen op voorhand in mekaar gepuzzeld en uiteindelijk zijn zo'n 80 supporters naar de wedstrijd komen kijken."

Het succes van de Red Lions, onze nationale hockeyploeg voor de mannen, zorgt al jaren voor een ware opmars in het hockey in Limburg. In onder andere Genk, Pelt en Hasselt zijn op een aantal jaren tijd grote clubs uitgegroeid. De gouden medaille van dit jaar zal volgens Mommen alleen maar voor een versterkend effect zorgen. "We hebben al een beetje ervaring met de Olympische Spelen van 2016. Je zag toen dat er bij de start van het seizoen plots een grote opkomst was bij onze startersdagen, en dat verwachten we na dit Olympisch goud zeker", vertelt de voorzitter. "Een grote opkomst bij de startersdagen, betekent uiteindelijk ook meer leden die zich inschrijven en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn."