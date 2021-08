Bloemencorso Blankenberge gaat door, maar wel in alternatieve vorm: "Afgelasten was geen optie"

Ook dit jaar zal de bloemencorso in Blankenberge niet in zijn traditionele vorm doorgaan. In plaats van de traditionele optocht zullen 13 bloemenwagens verspreid staan over de stad. "De nationale veiligheidscel en het crisiscentrum leverden negatieve adviezen voor een gewone corso", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). "Maar afgelasten was geen optie."