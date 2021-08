Bosbrand die elektriciteitscentrale in Turkije bereikte, is onder controle

De bosbrand die een elektriciteitscentrale bereikte in de Turkse provincie Mugla is onder controle. De centrale, die met kolen wordt gestookt, is gisterenavond ontruimd. Er werd gevreesd dat het vuur de kolenvoorraad in brand zou steken, maar dat gevaar lijkt nu geweken. De inwoners van een nabijgelegen plaats aan de Egeïsche Zee zijn gisteren uit voorzorg per boot geëvacueerd.