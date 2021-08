"Builenbrand" teistert de maïsoogst: het klinkt vreselijk en ziet er niet uit, maar eigenlijk is het vrij onschuldig

Mogelijk heb je ze al gezien, al wandelend of met de fiets, een soort gigantische, blauwige tumoren rond de stronk van de maïsplant of op de kolven. Het heet builenbrand of maïsbrand en is het ook een gevolg van de natte zomer, zoals de schimmels in wijngaarden en de planten die wegrotten in de moestuintjes? Eigenlijk niet, zegt Thijs Vanden Nest, onderzoeker en specialist voedergewassen bij ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, in 'De wereld vandaag' op Radio 1.