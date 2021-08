Kamperen op de pop-upcamping van boer Jos & Monik tijdens het Dranouterfestival

In Dranouter gingen de Zomersessies XL van start. 4 dagen lang kunnen per dag zo'n 5.000 toeschouwers genieten van 5 artiesten. Om alles coronaproof te houden is er dit jaar geen officiële camping. Maar wie toch graag in buurt wil kamperen, kan terecht bij boer Jos uit Reningelst. Hij opende samen met zijn vrouw Monik een pop-upcamping in zijn weide.

"Wij halen de koeien enkele weken uit onze weide om er de pop-up camping De Weij in te richten”, vertelt Monik. "Zo kunnen we ook wat centjes verdienen om onze weide te behouden, want een deel ervan is normaal bouwgrond. We proberen er iets leuks van te maken. Vanavond zal boer Jos frietjes maken voor alle kampeerders. Er komt ook een folkband langs en we houden nog een workshop "zeep maken". We hopen op mooi weer, zodat er veel volk naar onze camping komt!"

Eén van de campinggangers is Jan Decorte: "Naar Dranouter gaan zonder te kamperen dat is geen echt folkfestival. Ik woon hier zelf maar anderhalve kilometer vandaan. Naar het Dranouterfestival is het nog een achttal kilometer fietsen. Maar er komen ook vrienden uit de regio van Gent, dus dan is deze camping voor ons de ideale oplossing. Monique en Jos kennende, zal dat hier enorm gezellig worden!"