Dief gevat die beeldjes en bloemen steelt op begraafplaats in Merchtem: "Dit is ziekelijk"

De vrouw heeft al verschillende potjes en beeldjes teruggegeven. "Die liggen op het gemeentehuis. Slachtoffers kunnen zich melden om te komen kijken zodat we kunnen nagaan of er spullen van hun dierbaren tussen zitten." Wie dat wil, kan daarvoor een mail sturen naar algemeen directeur Chris Van den Bossche of bellen op het nummer 052 38 11 85.