Varkensbedrijf uit Diest dat te veel stikstof uitstootte, wordt afgebroken om er natuurgebied van te maken

Sinds begin deze week wordt een varkensbedrijf in Diest klaargemaakt voor de afbraak. Het bedrijf van vijf hectare groot ligt pal tussen de natuurgebieden Dassenaarde en de Vallei van de Drie Beken en was op zijn eentje verantwoordelijk voor meer dan de helft van de stikstofneerslag op die plekken. Die stikstof, die afkomstig is van mest, is schadelijk voor de natuur: het zorgt ervoor dat de bodem verzuurt en bepaalde planten, zoals netels en bramen, gaan woekeren. Dat is op zijn beurt slecht voor de dieren en de andere planten die er leven.