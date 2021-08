Evacuaties na hevige bosbranden in Griekenland: Athene, maar ook het eiland Evia en oude site van Olympia bedreigd

In een geval zaten 85 mensen op een strand omsingeld door laaiende dennenbossen. De hulpdiensten zijn er in geslaagd om al die mensen veilig via een boot over zee te evacueren.

Een ander probleem zijn drie Grieks-orthodoxe monniken die weigeren om het Sint-Davidklooster te verlaten, ook al is dat omringd door vlammen tot 40 meter hoog en hebben ze er last van de dikke rook. De brandweer wil de drie monniken desnoods tegen hun zin dwingen om het klooster te verlaten.