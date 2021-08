Festiviteiten 50 jaar Kinrooi moeten wachten: "Nog te strenge coronamaatregelen"

Op 18 september 2021 bestaat de fusiegemeente Kinrooi exact 50 jaar. Waar het gemeentebestuur vorige maand nog trots - zij het onder voorwaarden - het programma van de septemberfeestelijkheden rond dat 50-jarig aankondigde, worden die plannen nu alweer omgegooid. Nog te strenge coronamaatregelen gooien roet in het eten. “Het was altijd de bedoeling van het gemeentebestuur om de coronamaatregelen van het moment te respecteren en we voorzien nu al dat die ook midden volgende maand zullen beletten om “vrij” te kunnen feesten”, legt burgemeester Jo Brouns (CD&V) uit.

Uitstel is gelukkig geen afstel, want de festiviteiten worden verschoven naar volgend jaar. Die zouden doorgaan 24, 25 en 26 juni. De interactieve fietszoektocht doorheen de fusiedorpen, die al loopt vanaf juli, blijft wel behouden.