Frankrijk geeft risicopatiënten derde coronaprik vanaf september

Volgens nog een lopend onderzoek van fabrikant Pfizer/BioNTech vermindert de effectiviteit van een dubbele vaccinatie na vier tot zes maanden. De bescherming tegen besmetting is dan nog 84 procent tegenover de aanvankelijke 95 procent. Een derde prik zou voor vijf tot tien keer meer antistoffen zorgen.

De beslissing van de verschillende landen om de booster toe te dienen gaat echter in tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO riep gisteren nog op om geen derde prikken uit te delen om zo meer vaccins over te laten voor armere landen. In die landen hebben veel mensen hun eerste dosis nog niet gekregen.