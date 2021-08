Gedumpt hangbuikvarkentje na 7 weken gevangen in Koekelarebos: "7 man en een ladder voor nodig"

In Koekelare kregen de hulpdiensten regelmatig telefoontjes van mensen die een hangbuikvarken hadden gezien, maar ze kregen het beest nooit te pakken. Daar kwam donderdagmiddag verandering in nadat een alerte wandelaar het hangbuikvarken plots opmerkte in een weide in de Carrestraat in Bovekerke, aan de achterkant van het Koekelarebos. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en deze keer hadden ze het dier na een uur gevangen.

De hulpdiensten gingen slim te werk. "In totaal hadden we 7 man en een ladder nodig", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. "Met behulp van de handladder omsingelden we het hangbuikvarken en konden we zo het dier in een bench steken. Het beest werd getransporteerd naar een dierenarts in Veurne die iemand zal zoeken om het diertje te onderhouden."

De hulpdiensten wilden het hangbuikvarkentje graag vangen omdat ze bang waren dat het de weg zou overlopen en aangereden worden of een ongeval zou veroorzaken. Het dier droeg geen chip en werd wellicht gedumpt door zijn baasje.