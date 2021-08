Geen fandag bij Beerschot, wel foodtruckfestival en wedstrijd tegen Club Brugge op groot scherm

Zondag was er normaal een fandag voor de supporters van voetbalclub Beerschot. Maar net zoals vorig jaar is beslist om die niet door te laten gaan. Door de coronamaatregelen is het nog altijd onmogelijk om de fandag op een normale manier te laten doorgaan. Op zo'n dag kunnen fans onder meer op de foto gaan met de spelers en er babbels mee doen.

"Maar er is wel een ander vooruitzicht", zegt woordvoerder Luther Rommens. "Op 22 augustus gaan we een foodtruckfestival organiseren, mét een groot scherm. Die dag spelen we uit tegen Club Brugge dus dat wordt een fantastisch mooie wedstrijd om te volgen. Met de versoepelingen die maandag 13 augustus gepland zijn, kan dat met een Covid Safe Ticket. Dan zijn er eigenlijk bijna geen maatregelen meer en kunnen we het op een heel leuke manier inkleden met foodtrucks, cocktails, DJ's en zo meer."

Tickets voor dat festival kosten 10 euro en zijn vanaf woensdag te koop.