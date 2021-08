Geologische analyse bevestigt dat de bouwers van Stonehenge goed bouwmateriaal hebben gekozen

Stone 58, een van de enorme rechtopstaande sarsens in het midden van Stonehenge, steekt zo'n 7 meter boven de grond uit, terwijl er nog 2 meter in de grond zit. Het gewicht van de steenmassa boven de grond wordt geschat op 24 ton.

De boorkern die nu is onderzocht, is een stenen staaf met een diameter van zo'n 2,5 centimeter en ruwweg een meter lang. De staaf is roomkleurig, wat lichter is dan de grijze, in de loop van duizenden jaren verweerde buitenkant van de megalieten.

De staaf werd als souvenir aan Robert Phillips gegeven, een man die werkte voor de firma die in de jaren 50 de conserveringswerkzaamheden uitvoerde in Stonehenge. Hij was aanwezig op de site toen er in Stone 58 geboord werd. Hij nam de boorkern, met toesteming, mee naar de VS toen hij in 1977 daarheen emigreerde. In 2018 besloot hij de kern voor onderzoek terug aan het VK te geven. Hij overleed in 2020.

"Dat we toegang kregen tot de kern die uit Stone 58 was geboord, was voor ons onderzoek wel degelijk de heilige graal", zei Nash. "Bij al het eerdere werk rond sarsens in Stonehenge ging het om stalen die opgegraven waren op de site of die van willekeurige stenen waren geslagen."