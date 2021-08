Gevluchte atlete Tsimanovskaja in Polen: "Ik keer terug naar Wit-Rusland als het daar veilig is"

Polen, de Baltische republieken en Oekraïne hebben eerder tal van dissidenten en leiders van het volksprotest tegen de dictatuur van Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland opgevangen. Een van hen, Vitali Sjisjov, is enkele dagen geleden dood teruggevonden in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens dissidenten is hij vermoord door de geheime politie van Wit-Rusland.

De vlucht van een bekende atlete zoals Tsimanovskaja is een forse klap voor het imago van Loekasjenko in Wit-Rusland. Dat de vrouw zelfs nooit openlijk kritiek heeft geuit op het regime tekent hoe de repressie in Wit-Rusland werkt.