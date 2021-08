Mankementen aan Gentse skatepark lijken goed hersteld: "Laatste controle in september"

Het ziet er naar uit dat het grote skatepark in recreatiedomein Blaarmeersen in Gent voldoende hersteld is. Sommige toestellen vertoonden amper een jaar na de opening al scheurtjes en slijtage. Sinds begin vorige maand is het skatepark hersteld, en heel wat skaters zakken daarom opnieuw af naar de Blaarmeersen. "Uit een eerste nazicht door onze mensen maken wij de voorlopige inschatting dat de herstelingswerken goed uitgevoerd zijn en dat ze een positieve evaluatie kunnen krijgen. Al zijn we daar nu natuurlijk nog niet 100 procent zeker van. In september doen we nog een laatste controle om te kijken of de werken goed uitgevoerd zijn, maar de reacties van skaters zijn zeer positief", zegt schepen voor Sport, Sofie Bracke (Open VLD).