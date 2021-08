Verdelgen van de Aziatische hoornaar: een race tegen de klok

Door het natte en koude voorjaar zijn de hoornaars en de andere wespen een maand later dan normaal uit winterslaap gekomen, waardoor ze ook veel later begonnen zijn met hun nesten te bouwen, legt Dominique Soete van Vespa Watch uit. "Normaal gezien proberen we voor 1 oktober alle nesten verdelgen omdat dan de nieuwe koninginnen geboren worden. Die nieuwe koninginnen zoeken dan een plaats om te overwinteren om het volgende jaar een nieuw nest te stichten. Dus als we ze voor 1 oktober vinden, kunnen we heel wat nieuwe kolonies vermijden."

In West-Vlaanderen zijn ondertussen al 13 nesten verdelgd. Wie de wesp ziet, kan dit melden op vespawatch.be.