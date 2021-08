Onbekenden gooien 2 molotovcocktails naar politiecommissariaat in Kortrijk: "Schade blijft beperkt"

Wie er afgelopen nacht 2 molotovcocktails richting het nieuwe politiebureau van Kortrijk in de Minister de Taeyelaan heeft gesmeten of waarom is nog niet duidelijk. De projectielen richtten weinig schade aan, alleen enkele tientallen klinkers raakten bevlekt. Omdat er zo weinig schade was, werd het voorval pas in de loop van de volgende dag opgemerkt.

Het gerechtelijk laboratorium kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De politie nam er ook de beelden van bewakingscamera’s aan het politiegebouw bij. Daaruit blijkt dat iets na 1 uur deze morgen enkele personen 2 molotovcocktails in brand staken en naar het voorplein gooiden. Daarna namen de daders snel de benen. De politie en het parket tillen zwaar aan het gebeuren. Verder onderzoek moet uitwijzen wie de daders zijn en waarom ze de molotovcocktails gooiden.