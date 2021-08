In Nieuwpoort zijn 7 transmigranten aan boord van een klein zeiljacht opgepakt

Afgelopen week werden 7 transmigranten opgepakt in Nieuwpoort nadat de jachthaven de scheepsvaartpolitie waarschuwde. Het is nog niet zeker of de transmigranten slachtoffer zijn van mensensmokkel. Ook de andere jachthavens aan de kust kregen een waarschuwing. Britse speurders hebben opgevangen dat er de komende dagen een 40-tal transmigranten zouden proberen om de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk met een visserschip. Daarom vragen zij iedereen om extra aandachtig te zijn.