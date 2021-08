Israël voert voor het eerst in jaren luchtaanvallen uit op Libanon als reactie op raketaanval

De Israëlische luchtmacht heeft enkele doelwitten in het zuiden van Libanon gebombardeerd. Dat soort aanvallen komt wel vaker voor in de Gazastrook en in Syrië, maar in Libanon was dat de voorbije jaren eerder zeldzaam. Israël zegt dat het reageert op het neerkomen van enkele raketten die waren afgevuurd vanuit Libanon.