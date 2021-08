Man uit Kortrijk valt in slaap terwijl frietketel vuur vat, keuken brandt volledig uit

Afgelopen nacht zijn verschillende inwoners van de Wandelingstraat in Kortrijk geëvacueerd door een uitslaande brand in hun buurt. Het vuur is ontstaan door een frietketel die in brand stond. Hans Van Poucke van de Kortrijkse brandweer: "Een brand om 4 uur 's morgens is nooit een goed teken. We waren snel ter plaatse, maar toch was er bij aankomst al sprake van een uitslaande keukenbrand. Het is jammer genoeg een typisch verhaal: 's nachts honger hebben, de frietketel gebruiken en in slaap vallen. De man probeerde de frietketel nog te blussen met water. Dat is natuurlijk nooit een goed idee. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de uitslaande brand."