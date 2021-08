Lesbisch gezin uit reclamespot vlucht weg uit Rusland: "Mensen schrijven dat ze mijn kleindochter willen vermoorden"

Een Russisch lesbisch gezin is het land uit gevlucht na doodsbedreigingen. Het gezin werd getoond in een reclamespot voor gezonde voeding, maar werd daarna overstelpt met homofobe en haatdragende berichten, waaronder doodsbedreigingen. De grootmoeder was het meeste geschokt door de haatdragende berichten over haar kleindochter: "Mensen schrijven dat ze haar willen verkrachten of vermoorden".