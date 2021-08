Loodzware druk en toch goud: hoe wapenen Red Lions en Nafi Thiam zich tegen ondraaglijke stress?

Ook hier speelt de coach volgens Van Den Bosch een cruciale rol. De coach van Nafi Thiam bijvoorbeeld moest een coronatest ondergaan en heeft het eerste deel van de tweede dag van de zevenkamp daardoor gemist. "In atletiek is de coach een bijzonder belangrijke persoon", zegt Van Den Bosch. "Die aanwezigheid geeft ook rust. Die is uren met de atleet bezig. Die is er altijd en geeft feedback."

"Voor Thiam was dat echt een klap dat ze haar coach vandaag enkele uren niet had", klinkt het. "Het mentale is ontzettend belangrijk om fysiek goed te presteren. Dat is echt niet te onderschatten, want fysiek zitten al die topatleten zo dicht bij elkaar dat het echt wel het mentale is waar vaak het verschil gemaakt wordt."