Acht extra camera's in Vlaamse Ardennen om sluikstorters te betrappen

De Intergemeentelijke Vereniging IVLA gaat verder de strijd aan tegen sluikstorters. "Vorig jaar hebben we al 2 camera's geplaatst aan de glasbollen, omdat we merkten dat daar regelmatig werd gesluikstort. Mensen gooiden niet alleen hun glas in de container, maar plaatsten er ook van alles naast", weet Mathieu De Cock van IVLA. "Die camera's waren een proefproject en de resultaten zijn heel positief. Per dag kunnen we ongeveer 1 sluikstorter betrappen. Daarom hebben we beslist om nog 8 camera's bij te plaatsen."