New Yorkse gouverneur wil niet opstappen na metoo-schandaal: "Beschamend voor Democratische partij"

"Het onderzoek is ingeslagen als een bom in politiek New York", zegt Michiel Vos, die naast journalist ook de schoonzoon is van Nancy Pelosi. "Het brengt hem volgens velen in een situatie die onhoudbaar is."

Het onderzoek zelf heeft geen juridische gevolgen, zoals een veroordeling, maar in navolging lopen er nu wel verschillende criminele onderzoeken naar Cuomo. Een of meerdere van de vrouwen kan ook nog een burgerlijke rechtszaak aanspannen. "Hij kan ook afgezet worden via een "impeachment"-procedure. Dat is een vrij ingewikkelde procedure via het parlement van de staat New York. Dat wordt niet vaak gedaan", zegt Vos in "De ochtend" op Radio 1.