Mysteries ontrafeld: heeft Napoleon écht geslapen in “Het Bed van Napoleon”?

De hoeve en het bed waar dit alles gebeurde staan er nog, in de Kortrijkstraat in Linden. De huidige eigenaars Wim en Karin kochten de brasserie meer dan tien jaar geleden mét het bed erin. Volgens Karin komen er geregeld mensen vragen om het bed te zien. “Dat staat, zoals het hoort, boven op de eerste verdieping”, zegt Karin. “Het is een oud, metalen bed. Er zijn ook mensen die vragen of het allemaal echt waar is. Napoleon heeft bestaan en heeft hier in de streek rondgezworven, het is dus niet ondenkbaar.”

Bekijk hieronder het filmpje van Het Bed van Napoleon: