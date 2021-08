Neerpeltse watersportclub volgt kajakkers in de vroege uurtjes: “Leden die zo’n prestatie leveren, daar zijn we trots op!"

Broekx belandde in de C-finale en eindigde zo op de 21e plaats. Peters werd tweede in de halve finale en startte zo in de A-finale. “De supporters gingen even uit hun dak toen ze na 250 meter in die finale als derde lag. Wanneer ze eindigde als zesde kon de pret niet op.” Ze hadden nadien een videocontact met Peters die vooral tevreden was. “Ze voelde dat het allemaal kort bij elkaar lag, maar een derde plaats zat er niet in. Ze was heel tevreden en vond dat alles goed is verlopen”, vertelt Van Lishout.

Beluister hier het gesprek met Peter Van Lishout. Het artikel gaat daaronder verder.