Alarmerend nieuw VN-rapport: "Klimaatopwarming gaat sneller dan verwacht, is wijdverspreid en wordt intenser"

“We zien al tientallen jaren dat het klimaat opwarmt. Wat we nu zien, is dat het snel gaat, dat het wijdverspreid is, dat het zich intensifieert, en vooral ook dat de klimaatverandering zoals we die nu kennen, zonder voorgaande is in de laatste duizenden jaren", vertelt Huybrechts. "Het gaat snel, en het gaat ook sneller dan gedacht tot tien jaar geleden. De laatste jaren zijn er enkele heel warme jaren geweest, de snelheid van toename stijgt. Dat is met de temperatuur zo, en ook voor het zeeniveau."

Het IPCC schrijft ook dat we sowieso naar anderhalve graad opwarming gaan. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we voor een groot deel nog in handen hebben wat daarna gebeurt.