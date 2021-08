Oostende organiseert 6 mobiele vaccinatiedagen: "We willen naar de mensen toestappen"

Iets minder dan 80 procent van de West-Vlamingen heeft zijn of haar eerste coronaprik nu gekregen. Met dat cijfer ligt West-Vlaanderen ruim boven het Belgische gemiddelde. Maar in Oostende steken ze nog een tandje bij. De stad organiseert vanaf vandaag mobiele vaccinatiedagen.

"We merken toch dat voor een aantal mensen het niet zo evident is om die vaccinatie-uitnodiging te begrijpen of om daar op in te gaan", zegt Natacha Waldmann (Groen). Zij is de schepen van Welzijn en Zorg in Oostende. "Heel wat mensen hebben hun afspraak ook gewoon gemist. Die mensen willen we nu een tweede kans geven."