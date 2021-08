Op één na warmste julimaand van de afgelopen 40 jaar in Europa

In het maandoverzicht valt een tweedeling op in Europa. Het was een stuk warmer dan normaal in het grootste deel van Noord- en Oost-Europa. In de regio van de Oostzee steeg het kwik het hoogst boven het gemiddelde van 1991 tot 2020. Zo waren er langdurige hittegolven in de Finse hoofdstad Helsinki en in Litouwen. In Noord-Ierland sneuvelde het dagrecord van hoogste maximumtemperatuur.