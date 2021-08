Watermaal-Bosvoorde krijgt over twee jaar openluchtzwembad

In het nieuwe project wordt ook een 25 meterbad in openlucht voorzien. De laatste jaren klinkt de roep om openbare (openlucht)zwembaden in Brussel steeds luider. Zeker sinds de sluiting van Océade, het subtropische zwembad op de Heizelvlakte, in 2018. De vereniging "Pool Is Cool" organiseerde al verschillende projecten om aandacht te vragen voor dat tekort aan zwemwater. Hun laatste wapenfeit is "Flow", een tijdelijk openluchtzwembad aan het kanaal Brussel-Charleroi in Anderlecht waar je tijdens de zomermaanden gratis terecht kunt.

Of het nieuwe openluchtzwembad aan het voormalige Axa-gebouw effectief vlot voor iedereen toegankelijk wordt, valt weliswaar nog af te wachten. De zwemkom zal namelijk worden uitgebaat door een sportclub. "Het zwembad zal toegankelijk zijn als je de nodige tickets en lidmaatschap betaalt aan de sportclub. Maar wat de precieze voorwaarden zullen zijn, moet de sportclub in kwestie zelf nog vastleggen", zegt de staatssecretaris daarover.