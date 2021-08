Opnieuw onzekerheid over vergunning gascentrale: komt de kernuitstap in gevaar?

Maar zelfs als Demir beslist om toch een vergunning te verlenen, is de vraag of die beslissing wel op tijd zal komen voor de CRM-veiling in oktober. Eind september moeten de dossiers daarvoor namelijk binnen zijn. Een vergunning hebben is niet verplicht om een dossier in te kunnen dienen, maar de vraag is wie dat risico zou durven nemen. Wie op de veiling subsidies krijgt om een gascentrale te bouwen, moet dat engagement ook kunnen nakomen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat een vergunning niet in orde geraakt, dan hangen daar boetes aan vast.

Als Engie/Electrabel besluit om in te gaan tegen de weigering van de vergunning in Vilvoorde, valt de definitieve beslissing wellicht inderdaad pas na de CRM-veiling in oktober. Dat bevestigt de woordvoerder van minister Zuhal Demir. Ook de beslissing in eerste aanleg over een gascentrale in Tessenderlo zou pas voor daarna zijn. "Maar het is echt niet onze bedoeling om de termijnen tot het uiterste uit te putten," benadrukt Pieters. "Voor een beslissing over Dilsen-Stokkem heeft de minister in principe tijd tot december, maar die volgt wellicht al in september. Wondelgem zal misschien voor oktober zijn."

Maar Pieters wijst erop dat geen enkele vergunning echt vrij van beroep kan zijn tegen de veiling in oktober. "Er kan altijd nog een hoger beroep worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen."