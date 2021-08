Meise start met puinruimen na vierde overstroming in twee weken tijd: "Om moedeloos van te worden"

Wat verderop van de getroffen wijken staat een groot bouwproject van 300 sociale woningen gepland. Middenin overstromingsgevoelig gebied dus. Buurtbewoners lieten al eerder verstaan dat ze zich grote zorgen maken over de extra wateroverlast die die bijkomende verharding met zich mee zou brengen. Afgelopen weekend liet de burgemeester van Meise al weten dat ze de plannen voor het project niet steunt. Ze reageerde daarmee op de oproep van Vlaams minister van Omgeving en partijgenote Zuhal Demir (N-VA). Die roept steden en gemeenten op om niet langer bouwvergunningen af te leveren voor woningen in overstromingsgevoelige gebieden.

Over de bewuste bouwplannen is echter nog geen definitieve beslissing genomen, laat Van den Brande weten. Zij noemt het voorlopig "een duidelijk signaal van N-VA". "In september gaan we met alle partijen (waaronder de sociale huisvestingsmaatschappij die het gebouw wil laten neerpoten n.v.d.r.) rond de tafel zitten. Ook mijn coalitiegenoten willen niet dat al die extra woningen in dat gebied komen, maar ze vragen wel een degelijke juridische omkadering." De burgemeester doelt daarmee onder meer op de commotie die er deze week is ontstaan over vergoedingen die zouden moeten betaald worden aan eigenaars van bouwgronden die niet langer gebruikt kunnen worden omdat ze in overstromingsgevoelig gebied liggen. "Natuurlijk moet de Vlaamse regering daarvoor met geld over de brug komen", aldus nog Van den Brande.