Politie neemt auto in beslag van man die al drie keer levenslang rijverbod had én nooit rijbewijs haalde

De Politie Regio Turnhout hield gisteren een verkeerscontrole op de uitrit van de snelweg E34 in Lille. De verbazing was groot toen ze een chauffeur betrapten die al drie keer veroordeeld was tot een levenslang rijverbod de afgelopen acht jaar. Het hield de man, een 49-jarige uit de regio, blijkbaar niet tegen om vrolijk rond te blijven rijden.

De man probeerde de politie ook te overtuigen dat zijn rijbewijs gewoon thuis lag. Dat was uiteraard niet het geval. Sterker nog: de politie ontdekte dat de man nooit een rijbewijs heeft gehaald.

Het parket besliste daarop om de auto van de man onmiddellijk in beslag te laten nemen. De kans is volgens de politie dan ook bijzonder groot dat de man het mag gaan uitleggen in de politierechtbank.